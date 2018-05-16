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الوطن

«ديلى ميل»: «الدوحة» عرضت 100 مليار دولار رشوة على «ترامب»

منذ 33 دقيقة
كتب: محمد حسن عامر

من النسخة الورقية

العدد : 2209

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«ديلى ميل»: «الدوحة» عرضت 100 مليار دولار رشوة على «ترامب»

ترامب

قالت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، اليوم، إن النظام القطرى متورط فى محاولة رشوة للإدارة الأمريكية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، فى فضيحة جديدة تطال «الدوحة»، ومحامى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، من أجل كسب النفوذ لدى الرئيس الجديد.

وذكرت الصحيفة أن المدير السابق للمكتب الإعلامى بوزارة الخارجية القطرية، رئيس شركة «قطر للاستثمار»، أحمد الرميحى، اجتمع مع ميشيل كوهين، محامى الرئيس الأمريكى، داخل «برج ترامب»، 12 ديسمبر 2016، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، لعقد صفقة بملايين الدولارات. ولم يقتصر حضور الاجتماع على «الرميحى» و«كوهين»، حسب ما نقلته قناة «سكاى نيوز»، بل كان وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، حاضراً، وفق الصحيفة البريطانية.

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