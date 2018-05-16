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الوطن

مسعفون وأطباء مصريون يستقبلون مصابى «غزة»

منذ 33 دقيقة
كتب: سمر صالح

من النسخة الورقية

العدد : 2209

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مسعفون وأطباء مصريون يستقبلون مصابى «غزة»

الأطباء والمسعفون المصريون أمام المستشفى الميدانى فى رفح

على الحدود بين الأراضى المصرية والفلسطينية، اصطفت عشرات من سيارات الإسعاف فى حالة تأهب على مدار اليوم، داخلها طواقم مدربة من المسعفين والأطباء المصريين يستقبلون الجرحى والمصابين من أهل غزة ضحايا المواجهات الدامية مع قوات الاحتلال، مسخّرين عملهم من أجل إنقاذ أرواح خرجت دفاعاً عن الأرض والمقدسات.

مستشفى ميدانى برفح لإنقاذ ضحايا العدوان الصهيونى

وتتولى سيارات الإسعاف، حسب فتحى عثمان، مدير مكتب الإعلام والتثقيف بمديرية صحة شمال سيناء، نقل المصابين والجرحى من الحدود الفلسطينية إلى مستشفيات سيناء، ويتم استقبال الحالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجانب الفلسطينى دون دخول الطواقم المصرية الحدود الفلسطينية، خشية تعرضها لمخاطر، وفى حال احتياج بعض الحالات الخطيرة للنقل، يتم نقلها للقاهرة لاستكمال العلاج. وبالتناوب بينه وبين مسعفين آخرين، يستقبل حماد فراج، أحد مسعفى شمال سيناء، جميع المصابين والجرحى القادمين من غزة، ويتولى نقلهم لداخل سيارات الإسعاف المجهزة بجميع الأدوات اللازمة. جروح خطيرة وتهتكات فى مناطق مختلفة بالجسم، أغلب أنواع الإصابات القادمة من غزة لتلقى العلاج داخل الأراضى المصرية، وحسب «فراج» لـ«الوطن»، فإن سيارات الإسعاف الفلسطينية هى التى تتولى توصيل المصابين إلى نقطة الوقوف المتفق عليها بمعبر رفح.

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