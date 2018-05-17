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الوطن

أصل وفصل| "دخول الحمام مش زي خروجه" .. ما علمه الأتراك للمصريين

منذ 32 دقيقة
كتب: الوطن
أصل وفصل| "دخول الحمام مش زي خروجه" .. ما علمه الأتراك للمصريين

صورة أرشيفية

يعود هذ المثل للعصر العثماني، حيث قرر رجل، افتتح حماما تركيا جديدا، أن يجذب زبائنه بطريقة مبتكرة، فعلق لافتة كتب عليها "دخول الحمام مجانا"، وعندما دخل الزبائن إلى الحمام، كان يحتجز ملابسهم.

 

وحين يقرر زبون أن يخرج، كان صاحب الحمام يرفض تسليم الملابس له، إلا بعد دفع ثمن استخدام الحمام.

 

 

هنا فوجئ الزبائن بـ"تغيير الكلام"، وواجهوه بما كتب في اللافتة المعلقة على بالباب، فأجاب "دخول الحمام مش زي خروجه". أصبح رد صاحب الحمام مثلا، يقال عندما يتورط شخص في مشكلة، بالرغم من أن بدايتها، كان لا يبدو عليه الريبة.

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