مُـدرب "السيـلات": التدريب قبل الإفطـار في مكان مفتـوح.. ويفضل تناول وجبة نباتية دون دهون

"السيلات".. واحدة من الألعاب القتالية التي تستخدم فنون الدفاع عن النفس، نشأت في دولة إندونيسيا لمقاومة الاحتلال الهولندي والياباني قبل العام 1964، ودخلت إلى مصر في العام 2002، عن طريق لاعبين إندونيسيين، وتم فتح التدريب للمصريين في العام 2011.

يوضح روني الزبيري، مُدرب لعبة "السيلات" في المركز الثقافي الإندونيسي، كيفية ممارسة اللعبة والتدريب عليها خلال شهر رمضان، حيث يؤكد أن أفضل وقت للتدريب هو قبل الإفطار بساعة أو ساعتين، ويكون في مكان مفتوح.

يقول الزبيري، لـ"الوطن"، إن اختيار موعد التدريب قبل الإفطار، يهدف لحرق السعرات الحرارية الزائدة التي يكتسبها الجسم بسبب الطعام الكثير وغير المنتظم، سواء في السحور أو الإفطار.

وعن الطعام المسموح به في الإفطار، فينصح مدرب "السيلات" بالتقليل من الزيوت والسمن، لأن الجسم يكون متعطشًا مثل مسام الجلد المفتوحة من العرق، وتكون خلايا الجسم مفتوحة في انتظار أي دهون، وهو أمر خطير جدا على عضلة القلب، لذا يُنصح بتناول وجبة إفطار نباتية، وبها سلطة وأرز قليل، ومن قبل كل ذلك تناول بلح، لإعطاء الجسم نسبة جلوكوز في الدم، يكون قادرا على حرقها خلال ممارسته للرياضة قبل الإفطار، في مكان مفتوح وغير معرض للشمس، حيث إن الشمس ستتسبب في حرق نسبة أكبر من الجلوكوز عن التي اكتسبها في وجبة الإفطار.

أما في السحور، فيُفضل تناول زبادي وجبن ولبن ومعلقة عسل أبيض، كما أن التمارين تتقلص مدتها وكيفيتها في رمضان حتى لا يتعرض جسم اللاعب للإجهاد الشديد.