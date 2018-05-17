تسجيل الدخول

الوطن

مُـدرب "السيـلات": التدريب قبل الإفطـار في مكان مفتـوح.. ويفضل تناول وجبة نباتية دون دهون

منذ 13 دقيقة
كتب: الوطن
مُـدرب "السيـلات": التدريب قبل الإفطـار في مكان مفتـوح.. ويفضل تناول وجبة نباتية دون دهون

صورة أرشيفية

"السيلات".. واحدة من الألعاب القتالية التي تستخدم فنون الدفاع عن النفس، نشأت في دولة إندونيسيا لمقاومة الاحتلال الهولندي والياباني قبل العام 1964، ودخلت إلى مصر في العام 2002، عن طريق لاعبين إندونيسيين، وتم فتح التدريب للمصريين في العام 2011.

يوضح روني الزبيري، مُدرب لعبة "السيلات" في المركز الثقافي الإندونيسي، كيفية ممارسة اللعبة والتدريب عليها خلال شهر رمضان، حيث يؤكد أن أفضل وقت للتدريب هو قبل الإفطار بساعة أو ساعتين، ويكون في مكان مفتوح.

يقول الزبيري، لـ"الوطن"، إن اختيار موعد التدريب قبل الإفطار، يهدف لحرق السعرات الحرارية الزائدة التي يكتسبها الجسم بسبب الطعام الكثير وغير المنتظم، سواء في السحور أو الإفطار.

وعن الطعام المسموح به في الإفطار، فينصح مدرب "السيلات" بالتقليل من الزيوت والسمن، لأن الجسم يكون متعطشًا مثل مسام الجلد المفتوحة من العرق، وتكون خلايا الجسم مفتوحة في انتظار أي دهون، وهو أمر خطير جدا على عضلة القلب، لذا يُنصح بتناول وجبة إفطار نباتية، وبها سلطة وأرز قليل، ومن قبل كل ذلك تناول بلح، لإعطاء الجسم نسبة جلوكوز في الدم، يكون قادرا على حرقها خلال ممارسته للرياضة قبل الإفطار، في مكان مفتوح وغير معرض للشمس، حيث إن الشمس ستتسبب في حرق نسبة أكبر من الجلوكوز عن التي اكتسبها في وجبة الإفطار.

أما في السحور، فيُفضل تناول زبادي وجبن ولبن ومعلقة عسل أبيض، كما أن التمارين تتقلص مدتها وكيفيتها في رمضان حتى لا يتعرض جسم اللاعب للإجهاد الشديد.

أخبار متعلقة

إعلانات رمضان| بالفيديو| "الهضبة" أشهر من سوق منتجات "بيبسي" في رمضان

إعلانات رمضان| بالفيديو| "الهضبة" أشهر من سوق منتجات "بيبسي" في رمضان
إعلانات رمضان| بالفيديو| "كيتو".. إعـلان استهدف جيل "التسعينات" بالرسوم الكارتونية

إعلانات رمضان| بالفيديو| "كيتو".. إعـلان استهدف جيل "التسعينات" بالرسوم الكارتونية
إعلانات رمضان| بالفيديو| طارق نور وياسمين عبدالعزيز.. شفرة نجاح "طعمية فرج الله"

إعلانات رمضان| بالفيديو| طارق نور وياسمين عبدالعزيز.. شفرة نجاح "طعمية فرج الله"
إعلانات رمضان | بالفيديو| جـاهين واللحن الفلكلوري والإخراج الكارتوني.. ثلاثية نجاح إعلان "ريري"

إعلانات رمضان | بالفيديو| جـاهين واللحن الفلكلوري والإخراج الكارتوني.. ثلاثية نجاح إعلان "ريري"
إعلانات رمضان |بالفيديو| "زازا زبـادي".. إعلان بنكهة موسيقى "الثمانينات"

إعلانات رمضان |بالفيديو| "زازا زبـادي".. إعلان بنكهة موسيقى "الثمانينات"

التعليقات

أهلا رمضان

أحدث الأخبار

وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

وصول وسفر 6177 راكبا بميناء سفاجا وتداول 487 شاحنة

وصول وسفر 1799 راكبا وتداول 186 شاحنة بميناء نويبع خلال يومين

وصول وسفر 1799 راكبا وتداول 186 شاحنة بميناء نويبع خلال يومين

بالفيديو| امرأة تأكل الحيوانات المهددة بالانقراض

بالفيديو| امرأة تأكل الحيوانات المهددة بالانقراض

"سحور ملكي" بحضور الملك سلمان في أول ليالي رمضان

"سحور ملكي" بحضور الملك سلمان في أول ليالي رمضان

في رحاب القدس| "طنطور فرعون".. حكاية ضريح يجاور قبر النبي زكريا

في رحاب القدس| "طنطور فرعون".. حكاية ضريح يجاور قبر النبي زكريا

اختيارات الوطن

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

مع ارتفاع درجة الحرارة أول يوم رمضان.. 10 نصائح لتجنب العطش خلال الصيام

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

فانوس فخار للاحتفال برمضان.. خليك مختلف

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

"الأرصاد": طقس اليوم الخميس 17 - 5 - 2018

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم.. كندا 19 ساعة وجزر القمر الأصغر

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

أصعب 24 ساعة في حياة بائع الفول: «صباح ومسا.. يوم ما يتنسى»

الأكثر قراءة

عاجل