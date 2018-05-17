صحيفة "حريت": تركيا تعتقل 33 من أفراد القوات الجوية

كشفت صحيفة "حريت"، عن أن السلطات التركية اعتقلت، اليوم، 33 من أفراد القوات الجوية لصلات مزعومة بعبد الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب التي حدثت في يوليو 2016، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضافت الصحيفة، أن المعتقلين من ضمن 101 من أفراد القوات الجوية يواجهون الاعتقال في تحقيق بدأه الادعاء في أنقرة وامتد ليشمل 21 إقليما آخر.

وأوضحت الصحيفة، أن أحد المعتقلين برتبة بريجادير، عميد، وهناك 5 آخرون برتبة عقيد. وتقوم السلطات باعتقالات مماثلة لأشخاص تقول إنهم أنصار لفتح الله جولن منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصا، وينفي جولن ضلوعه في المحاولة.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب.