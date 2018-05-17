صحابة الرسول| الزبير بن العوام حواري الرسول

ابن عمة النبي وأحد العشرة المبشرين بالجنة، ولد في سنة 28 قبل الهجرة، وأسلم وعمره اثنتي عشرة سنة، وكان ممن هاجر للحبشة، وهاجر للمدينة، وتزوج أسماء بنت أبي بكر وعمته هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وآلت الخلافة لولده الصحابي عبدالله بن الزبير ولم تقم للزبيريون دولة بعد مقتل عبدالله بن الزبير ومصعب بن الزبير كغيرهم من البيوت القرشية الأمويين والعباسيين وغيرهم.

الزبير بن العوام الأسدي القرشي، شهد بدرا وجميع غزوات الرسول، وكان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر وقد ساعد ذلك المسلمين كثيرا لما في شخصيته من الشجاعة والحزم، ولما مات عمر بن الخطاب على يد أبي لؤلؤة كان الزبير من الستة أصحاب الشورى الذين عهد عمر إلى أحدهم بشؤون الخلافة من بعده.

هاجر بن العوام إلى الحبشة وتزوج أسماء بنت أبي بكر وهاجرا للمدينة، فولدت له أول مولود للمسلمين في المدينة عبد الله بن الزبير، ثم مصعب بن الزبير، ويعرف الزبير بن العوام بحواري الرسول صلى الله عليه وسلم.

كان قليل الرواية عن الرسول في الأحاديث وذلك بالرغم من كونه حريصا على ملازمة رسول الله، إلا أنه لم يرو الكثير من الأحاديث؛ فعن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: "قلت للزبير مالي لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما أسمع أبن مسعود وفلانا وفلانا، قال أما أني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)".

كانت له العديد والعديد من الخصال الحمدية فكان أول من سلَّ سيفا في سبيل الله: "فعن عروة وابن المسيب قالا: أول رجل سلَّ سيفه في الله الزبير، وذلك أن الشيطان نفخ نفخة، فقال: أُخذ رسول الله. فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه، والنبي بأعلى مكة"، وعن جابر بن عبد الله قال "قال النبي يوم الأحزاب من يأتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا ثم قال من ياتيني بخبر القوم فقال الزبير انا فقال النبي إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير".

كان الزبير من أمهر وأفضل الفرسان في زمانه وكان لا يجاريه في الفروسية إلا خالد بن الوليد فقد كانا الوحيدين الذين يقاتلان بسيفين يقودان الخيل برجلهما، ففي غزوة بدر قال الزبير "لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى إلا عيناه، وكان يكنى أبا ذات الكرش فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت فكان الجهد أن نزعتها يعني الحربة فلقد انثنى طرفها" قال عروة: "فسأله إياها رسول الله فأعطاه"، وفي غزوة أحد بدأت معركة أحد وكان وقودها الأول حملة لواء أهل مكة بني عبد الدار، فخرج طلحة بن أبي طلحة وكان شديد الباس قوي البنية، فتقدم على جمل وسط الميدان ونادى للمبارزة، فلم يخرج أحد وساد صمت شديد، فوثب له الزبير بن العوام قبل أن ينيخ جمله حتى صار معه على الجمل ثم أسقطه أرضا وذبحه من رقبته، فكبر وكبر معه الرسول والمسلمون.

وبعد استشهاد عثمان بن عفان أتم المبايعة الزبير وطلحة لعلي ، وخرجوا لمكة معتمرين، ومن هناك خرجوا للبصرة للأخذ بثأر عثمان، وكانت وقعة الجمل عام 36 هجريا وطلحة والزبير رضي الله عنهما في فريق، وعلي في الفريق الآخر، وانهمرت دموع علي عندما رأى أم المؤمنين عائشة في هودجها بأرض المعركة، وصاح بطلحة: "يا طلحة، أجئت بعرس رسول الله تقاتل بها، وخبأت عرسك في البيت؟" ثم قال للزبير: "يا زبير، نشدتك الله، أتذكر يوم مر بك رسول الله ونحن بمكان كذا، فقال لك: (يا زبير، ألا تحب عليًّا؟) فقلت: ألا أحب ابن خالي، وابن عمي، ومن هو على ديني؟ فقال لك: (يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت له ظالم). فقال الزبير : نعم أذكر الآن، وكنت قد نسيته، والله لا أقاتلك".

وقد قُتل الزبير بن العوام في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة، وله ست أو سبع وستون سنة.