"بسكو مصر".. إعلان "رمضان" المتجدد

شهدت الإعلانات الرمضانية، قديمًا، إقبالًا من موريدي الدخول إلى عالم الفن، فكانت الإعلانات التجارية المخصصة للشهر الكريم، منفذًا لاقتحام البيوت من شاشاتها الصغيرة، وإحدى المقدمات على ذلك كانت الفنانة لمياء الجداوي.

ظهر وجه "لمياء"، كممثلة في الإعلانات التجارية من خلال إعلان "كحك بسكو مصر" عام 1986، الذي عُرض في أواخر شهر رمضان، وتتناقل الصفحات المعنية بذكريات جيلي الثمانينات والتسعينات، على مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الذي ترك بصمة لديهم ومازالوا يتذكرونه، بسبب وجهها البشوش، والمنتج الذي دخل معظم البيوت المصرية بعد إعجابهم بالإعلان.

واستمرت شركة "بسكو مصر" في تجديد الإعلان في شهر رمضان باعتباره شهر يتمتع بنسبة مشاهدة عالية، مواكبًا للذوق العام فاستبدلت موسيقى الثمانينات الممزوجة باللحن الفلكلوري، التي ظهرت في الإعلان الأول، بتكبيرات العيد، وبدلًا من الوجود الهامشي للأطفال ركزّ إعلانه الآخر حولهم، معبرًا عن العيد من وجهة نظرهم في "العيدية والبلالين".