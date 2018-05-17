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الوطن

نقيب المحامين: "ربع رومي" أهان المهنة ولا يمت للكوميديا بصلة

منذ 41 دقيقة
كتب: رامي مصطفى
نقيب المحامين: "ربع رومي" أهان المهنة ولا يمت للكوميديا بصلة

سامح عاشور

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المشهد الذي جسد فيه الفنان محمد سلام دور محامي ساذج، خلال المسلسل الكوميدي "ربع رومي"، يسيئ إلى المحامين ويقدمهم إلى المجتمع بشكل مهين.

وأضاف "عاشور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على قناة "دريم"، أن نقابة المحامين مع حق النقد في الأعمال الفنية ولكن بطريقة مبدعة وليست مهينة.

وأكد نقيب المحامين، أن ذلك المشهد المثير للجدل، ليس له أي معنى ولا يمت للكوميديا بصلة ويهين مهنة المحاماة، موضحًا أن النقابة دشنت غرفة عمليات لمتابعة مسلسلات رمضان ورصد أي إساءة تصدر منها.

وتابع ساخرًا: "عايزين يضحكوا الناس بأي ثمن بسبب المنافسة الدرامية في رمضان، المخرج يوسف شاهين لو عايش وشاف المسلسل ده هينتحر".

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