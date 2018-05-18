ضبط سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، الجمعة، من ضبط سيارة ملاكي بكمين أمني، مبلغ بسرقتها.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا بضبط سيارة ملاكي قيادة "ح. ر" 35 عاما حاصل على دبلوم ومقيم بمركز كوم حمادة، وبالكشف عنها، تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم العجوزة بمحافظة الجيزة بتاريخ 14/7/2013 من المواطن "ر. م. ج".

وبمواجهة المتهم، أقر بشراء السيارة من أحد الأشخاص بمدينة الإسكندرية، ولا يعلم بكونها مسروقة، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.