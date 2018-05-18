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الوطن

ضبط عصابة ألبان الأطفال الفاسدة بـ 245 طنا في الإسكندرية

منذ 31 دقيقة
كتب: محمد بركات
ضبط عصابة ألبان الأطفال الفاسدة بـ 245 طنا في الإسكندرية

المتهمون

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 245 طن ألبان أطفال منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك داخل مخزن في الإسكندرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني وحفاظًا على الصحة العامة.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية أكدتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابي بعرض كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، على أصحاب مصانع الجبن والمثلجات ومحلات الحلويات بأسعار بخسة لاستخدامها في تصنيع الحلويات والتصنيع الغذائي، وخصوصًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن مصدر الكميات مخزن بدون ترخيص في طريق الحسينية أبيس 2 بمنطقة الرمل "تابع لشركة استيراد ومقرها محافظة القاهرة"، واستأجروه لتخزين كميات كبيرة من عبوات ألبان الأطفال منتهية الصلاحية بقصد طرحها للبيع بالأسواق، مما يُسبب خطرًا صحيًا داهمًا على جمهور المستهلكين، بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة أمنية استهدفت المخزن وضبطت "نبيل. م"، 44 عامًا، مندوب مبيعات بالشركة، و"مايكل. ي"، 29 عامًا مندوب مبيعات بالشركة، و"مصطفى. م" 43 عامًا، محاسب بالشركة، و"غفران. م" 31 عامًا، صيدلي ومدير التوزيع بالشركة، وبمناقشتهم تبين أن لديهم مستندات تُفيد إعدام تلك الكميات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية، إلا أنهم تحايلوا وشرعوا في بيعها بالأسواق لتحقيق مكاسب طائلة غير مشروعة، مما يسبب أضرارًا صحية لمستهلكيها وضبط كمية قدرها 25 ألف و566 كرتونة داخلها 24 عبوة وزن الواحدة منها 400 جرام بإجمالي 613 ألف و548 عبوة وزنت 245.400 طن لبن أطفال منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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