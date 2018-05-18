ابداعات دينية| بالفيديو| "إمام الدعاة".. توثيق لحياة الشعراوي بشكل مختلف

4 مراحل مهمة في حياة الشيخ محمد الشعراوي منذ نشأته في قرية "دقادوس" بمحافظة الدقهلية، وتعلمه في كتاب القرية وحفظه للقرآن الكريم، كذلك علاقة الشيخ الجليل بأهل القرية مروراً بمراحل شبابه وحتى كهولته وكذالك كفاحه في تفسير القرآن الكريم وتعليمه، شكلت جوهر المسلسل الذي تناول حياة الشيخ.

كما تناول العمل السيرة الذاتية للشيخ محمد متولي الشعراوي والتحاقه بالمعهد الديني وتفوقه فيه ثم التحاقه بالأزهر الشريف، وسفره إلى السعودية ثم عودته وتعيينه مدير لمكتب شيخ الأزهر.

وتناول المسلسل انتشار صيت الشيخ في العالم كداعية إسلامي من خلال خواطره في تفسير القرآن الكريم ثم توليه وزارة الأوقاف، كما يتعرض المسلسل للمحات من حياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، ومواقفه اﻹنسانية والحياتية.

تحدث الفنان حسن يوسف الذي قام بدورالإمام في المسلسل قائلاً: ملايين المشاهدين ينتظرون عرض المسلسل، الذي يحمل في طياته بذور نجاحه لأنه يتناول سيرة الإمام الشعراوي بكل ما يوحي به الاسم من تقدير واحترام، ولكن نفس هذه الأسباب تجعلني شديد القلق، وتشعرني أني أمام أصعب اختبار فني في حياتي.

المسلسل تعرض للعديد من الاعتراضات منها اعتراض من أسرة الإمام الراحل، وصلت الى حد قيام ابنائه بالتهديد بإقامة دعوى قضائية لوقف تصوير المسلسل، على أساس انه يتدخل في الحياة الشخصية للإمام الراحل، أزمة أخرى تمثلت في أن مؤلفه بهاء الدين إبراهيم لم يرجع إلى أبناء الإمام ليحصل على موافقتهم على ما كتب من مواقف وأحداث.

مسلسل إمام الدعاة من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2003، التي منحت حق تنفيذ الإنتاج لمطيع زايد، وهو من تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال، و بطولة الفنان حسن يوسف وسوسن بدر وحمدي أحمد وسميره عبد العزيز، وجمال اسماعيل وحسن مصطفى وقد تم تصويره في مدينة الإنتاج.