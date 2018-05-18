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الوطن

مفتي الجمهورية: زكاة الفطر لهذا العام 13 جنيها كحد أدنى

اليوم PM 04:09
كتب: سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى
مفتي الجمهورية: زكاة الفطر لهذا العام 13 جنيها كحد أدنى

الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجريًا بـ13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية في بيان صحفي، اليوم، أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.

وشدد مفتي الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مؤكدًا أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضروري إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَغْنُوهمْ عن السؤال في هذا اليوم".

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