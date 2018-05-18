مستشار "هنية": علاقة حماس بمصر تتطور

قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن العلاقة مع مصر في تطور مستمر على مختلف المستويات، مضيفا أن الدور المصري في القضية الفلسطينية دور استراتيجي في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن المشاورات مع مصر في شتى المواضيع متواصلة ومن بينها الزيارة المهمة التي أجراها مؤخرا رئيس المكتب السياسي مع عدد من قادة الحركة الى القاهرة، وفقا لما ذكرته وكالة"معا" الفلسطينية.

وعبر النونو في تصريح عن شكره للموقف المصري بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان المبارك والذي يأمل شعبنا أن يكون فتحا مستمرا.

وأشاد النونو بالجهود المصرية الملموسة في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني سواء عبر الحراك السياسي والمواقف القومية الداعمة للحق الفلسطيني في القدس والمنددة بجريمة نقل السفارة الامريكية الى القدس والمؤكدة على الحق العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة أو عبر قوافل الإغاثة التي انطلقت نحو قطاع غزة بتوجيهات من الأزهر الشريف والهلال الأحمر المصري والتي جسدت عمق التلاحم بين أبناء الامة الواحدة وكذلك قرار مصر الكريم باستقبال جرحى المجزرة الصهيونية البشعة ضد المتظاهرين السلميين في ذكرى النكبة.