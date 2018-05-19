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الوطن

بينهم أطفال.. إصابة 83 شخصا بالتسمم في أسيوط بسبب "البوظة"

منذ 30 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
بينهم أطفال.. إصابة 83 شخصا بالتسمم في أسيوط بسبب "البوظة"

أرشيفية

أصيب 83 شخصا بحالة تسمم بسبب تناولهم لمشروب البوظة بالقوصية في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القاضية بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول 83 شخصا بينهم 4 أطفال مصابين بإعياء وقيء يشتبه كونه تسمم غذائي وأجريت الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقرة.

وبالانتقال والفحص وسؤال عدد من المصابين تبين أن إصابتهم جاءت نتيجة تناولهم مشروب البوظة من أحد الباعة الجائلين بالشارع.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت ضبط البائع واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه انتقل الدكتور أسامة حجازي مدير عام الرعاية الأساسية والطب الوقائي، والدكتور محمد سيد مرزوق مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة نجلاء الكيلاني مدير إدارة الطوارئ، والدكتور مصطفى محمود نائب مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بأسيوط إلى مستشفى القوصية المركزي لمتابعة سير علاج المرضى والوقوف على حالة المصابين والإمكانيات من محاليل وأدوية.

وأوضح الدكتور أسامة حجازي أنه تم عمل الفحوصات اللازمة والأسعافات الأولية للحالات المرضية، وبعد المتابعة المرضية تماثلت 46 حالة للعلاج وغادروا المستشفى في الساعات الأولى من صباح السبت.

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