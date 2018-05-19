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الوطن

"تعليم كفر الشيخ": غرف عمليات الدبلومات الفنية لم تتلق شكاوى

منذ 43 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"تعليم كفر الشيخ": غرف عمليات الدبلومات الفنية لم تتلق شكاوى

الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من طلاب شهادة الدبلومات الفنية بأنواعها، أو أولياء أمورهم، وجاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وبالمنهج الدراسي.

وأكدت وكيل الوزارة ، أنها تواصلت مع مديري 13 إدارة تعليمية لمعرفة عدد الحضور والغياب، وسد العجز، ومتابعة أعمال الامتحانات باللجان، من خلال التواصل الفوري بهم، مؤكدة أنها أبرمت برتوكول مع اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، لتأمين نقل وتوزيع أوراق الأسئلة وحفظ اللجان، وتواصلت مع مجلس الأمناء والأهالي في بعض المدن والتي يها لجان ساخنة، وأنها وجدت تعاون كبير من الأهالي بالابتعاد عن اللجان ولم ترد أي شكاوى من اللجان.

وأضافت وكيل الوزارة، أن 37 ألف و744 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية، أدوا امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ولم تتلق غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات أي حالات غش.

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