توزيع 3 آلاف وجبة رمضانية من "مصر الخير" لأهالي أسوان يوميا

أعلن الدكتور أحمد موسى مدير مؤسسة مصر الخير في أسوان، أن مؤسسة مصر الخير بأسوان توزع يوميا 2000 وجبة مطبوخة على الصائمين، ضمن حملة "إفطار 10 مليون صائم"، والتي أطلقتها المؤسسة على مستوى الجمهورية.

وقال موسى، إن الحملة تستهدف توزيع 60 الف وجبة رمضانية ساخنة ومطبوخة، بواقع 2000 وجبة يوميا، توزع من خلال 3 خيام رمضانية بمدن أسوان، ودراو، وكوم أمبو.

وقال أيمن فريد مسؤول حملة "إفطار 10 مليون صائم" في أسوان، أن هناك 1000 وجبة مغلفة أخرى توزيع على المسافرين والمترددين على مواقف السيارات ومحطات السكة الحديد، وبالطرق السريعة وأمام المستشفيات والمواقع الخدمية بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى أنه بدأ كذلك توزيع 15 ألف كرتونة سلع ومواد غذائية تستهدف الأسر الفقيرة، والأكثر احتياجا على مستوى المحافظة.