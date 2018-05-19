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الوطن

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببني سويف

منذ 25 دقيقة
كتب: عمرو رجب
إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ببني سويف

مستشفى بني سويف الجامعي

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، اليوم السبت، بين عائلتين بمركز الواسطى شمال بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء ممدوح أبوزيد مدير المباحث الجنائية بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كوم أبو راضي، التابعة لمركز الواسطى.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من (رمضان. س. أ. 30 عاما) برش خرطوش في جميع أجزاء الجسم، و(شعبان. أ. ع. 30 عاما) مصاب برش خرطوش بالوجه، و(أحمد ع. ح. 30 عاما) مصاب برش خرطوش بجميع أجزاء الجسم، و(منصور ي. 34 عاما) مصاب برش خرطوش باليدين والوجه، و(عفاف ف. ن. 35 عاما) خلع بالكتف الأيسر وجروح بالوجه، و(مصطفى م. ع. 15 عاما) رش خرطوش بالوجه والجسم، و(عبدالرحمن ب.25 عاما) رش خرطوش بالوجه والجسم.

تم نقل 4 مصابين لمستشفي الواسطى المركزي و3 آخرين لمستشفى بني سويف الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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