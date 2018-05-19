3 أشخاص يستدرجون شابين ويعتدون عليهما جنسيا لأسباب عاطفية في البحيرة

اعتدى 3 أشخاص جنسيًا على شابين بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وقاموا بتصويرهما وإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة، انتقامًا منهمًا لارتباطهما بابنتي اثنين من المتهمين.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز بدر، بتلقى بلاغ من "ر. ف"، 22 سنة، و"م. ع"، 21 سنة، يتهمان ثلاثة أشخاص باستدراجهما لإحدى المناطق النائية بالمدينة، والتعد عليهما بالضرب وجنسيًا وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة.

واتهم المجني عليهما "ع. ر"، 45 سنة، و"ال. ج"، 30 سنة، عاملان مقيمان في بدر وشخص ثالث، بالتعد عليهما جنسيًا وتصويرهما، بداعي ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع نجلتي المتهم الأول والثالث.

وتمكن ضباط المباحث برئاسة الرائد محمود الشرقاوي رئيس مباحث بدر، من ضبط المتهم الأول والثاني وبحوزتهما الفيديوهات الخاصة بالاعتداء الجنسي على المجني عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم الأول إن المجني عليه الأول تقدم لخطبة نجلته وتم رفضه، وأنه بعد فترة تزوجت ابنته من أحد الشباب ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك، مضيفًا أنه فوجئ باستقلال المجني عليه الأول برفقة الثاني، دراجة بخارية وبرفقتهما ابنتي وفتاة أخرى، حيث عقدا العزم على الانتقام منه.

حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقرر المستشار محمد الحسيني رئيس النيابة، بإشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر بسرعة ضبط المتهم الثالث.