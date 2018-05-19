بالصور| القصة الكاملة لاستخراج "سيخ حديد" من رأس طفل بمستشفى طنطا

تمكن فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طوارئ طنطا الجامعي، بمساعدة قوات الشرطة من إنقاذ طفل، 11 شهرًا، اخترق سيخ حديد خاص بالفرن البلدي المنزلي رأسه.

الرائد محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، أكد أن الطفل يدعى "زياد محمد أحمد القط"، 11 شهرًا، مقيم بقرية الدلجمون، التابعة لمركز كفرالزيات، اخترق رأسه سيخ حديد يستعمل في الفرن المنزلي، وذلك أثناء اللهو حيث نقله والده بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى طنطا الجامعي، لإسعافه، وجرى طلب الدكتور علي معارك الذي أشرف بمشاركة قوات الدفاع المدني في بذل جهود مضنية وجبارة لقطع السيخ حتى يتمكن الطفل من دخول غرفة العمليات.

الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، أكد أن المستشفى استقبلت الطفل المصاب باختراق سخ حديد في رأسه، وفور وصوله جرى تشكيل فريق طبى على أعلى مستوى مكون من أطباء جراحة المخ والأعصاب وهم الدكتور مصطفى أبو شحاته، والدكتور علي معارك، والدكتور احمد الشرقاوي، والدكتور أحمد فتحي صلاح، بمشاركة أطباء التخدير وهم الدكتورة وفاء مدحي، والدكتورة مروة الجوهري، والدكتورة مي نيده، والدكتورة هبه زكريا، والدكتورة دعاء إبراهيم، إلى جانب عدد من الممرضات، وتم استقبال الطفل وإدخاله غرفة العمليات، حيث تمكن الفريق الطبي من استخراج السيخ الحديد بعد 6 ساعات داخل غرفة العمليات، وإجراء كافة الإسعافات والمعالجات للتهتكات الناتجة عن اختراق السيخ الحديد.

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ردًا على سؤاله عن مدى خطورة اختراق سيخ حديد جمجمة الإنسان وعدم وفاته، بين الشبينى أن الطفل لم يكمل عام، ومازال في مرحلة النمو وهو ما ساعد في بقائه على قيد الحياة وعدم تعرض عظام المخ للتفت بعكس الإنسان مكتمل النمو والذي تحدث له مضاعفات وتفتيت عظام المخ في حالة تعرضه لمثل هذه الحالة، مؤكدًا أن تلك العملية صعبة للغاية ولم يستقبل المستشفى مثل هذه العمليات من قبل، وما حققه الفريق الطبي يعتبر إنجازًا طبيًا كبيرًا يكتب في تاريخهم وعملهم الطبي.

وعن الحالة الصحية للطفل بعد العملية، قال مدير مستشفى طوارئ طنطا الجامعى، إن حالة الطفل في تحسن وجرى وضعه في غرفة العناية المركزة ويتلقى العلاج بكثافة وخاصة المضادات الحيوية كون أن السيخ كان به نسبة صدأ عالية، وأن الحالة الصحية للطفل تتحسن تدريجيًا وخلايا الجمجمة تعود إلى طبيعتها بمرور الوقت كونه في مرحلة النمو.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغًا من الرائد محمد تعلب، رئيس نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي، بوصول الطفل زياد محمد أحمد القط، مقيم قرية الدلجمون، كفرالزيات، مصابا باختراق سيخ لرأسه، وجرى إجراء عملية جراحية له بواسطة فريق طبي من حراجة المخ والأعصاب، وتم استخراج سيخ الحديد بنجاح وإجراء كافة المعالجات للطفل ونقله إلى غرفة العناية المركزة.