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الوطن

فيديو| وكيل "الإعلاميين" يكشف فبركة "رامز تحت الصفر" وخدعة ياسمين صبري

منذ 9 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
فيديو| وكيل "الإعلاميين" يكشف فبركة "رامز تحت الصفر" وخدعة ياسمين صبري

رامز جلال

قال طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، إن برنامج "رامز تحت الصفر" مفبرك وهناك أدلة على أن مقدم البرنامج يتفق مع الضيوف سلفا علي طبيعة البرنامج.

وأوضح سعدة، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن أحد هذه الأدلة فيديو لياسمين صبري التي كانت ضيفة الحلقة الاولى من البرنامج، أثناء استضافتها في برنامج "ستوديو شيري" العام الماضي، وكانت تقدمه شيرين عبدالوهاب، وأكدت فيه ياسمين أنها تجيد اللغة الإسبانية، وقرأت بالفعل ورقة إسبانية أمام الضيوف والشاشة.

ولفت وكيل نقابة الإعلاميين أن شخصية تجيد الإسبانية كياسمين صبري من البديهي أن تكشف "ملعوب هيكتور كوبر"، الذي هرطق بكلام كأنه إسباني مثل "قرنبيطا"، لكن لم يحدث شيئا من ذلك وبدت ياسمين كأنها متفاجئة، ما يؤكد اتفاقها المسبق مع رامز، وبالتالي فإن البرنامج يعد استهزاء وسخرية لعقلية المشاهد، على حد قوله.

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