نائب برلماني: مشروعات صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب بكورنيش الطور

أكد غريب حسان، نائب البرلمان عن دائرة طور سيناء، أنه تقدم بطلب للواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، لمنح شباب مدينة الطور فرصة إنشاء مشروع صغير على الكورنيش وذلك لفتح المجال أمام الشباب للعمل.

وأضاف نائب البرلمان، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المحافظ وافق على الطلب وتم التواصل مع المحاسب فوزي همام، رئيس مدينة الطور، للاتفاق على آليات السماح للشباب بعمل مشروعات صغيرة بشكل لائق على طريق الكورنيش بمساحات صغيرة وأنشطة متعددة.

وناشد حسان شباب المدينة الذين يريدون فرص عمل بسرعة التوجه بمقترح لمشروعة رئيس المدينة لمنحه الموافقة على الاشغال المقدم بشرط أن يكون بشكل لائق وغير ملوث للبيئة.