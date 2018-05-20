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الوطن

"مدبولي": منافذ سلع غذائية بأسعار مخفضة في المدن الجديدة خلال رمضان

منذ 24 دقيقة
كتب: جهاد عباس
"مدبولي": منافذ سلع غذائية بأسعار مخفضة في المدن الجديدة خلال رمضان

د. مصطفي مدبولي - وزير الإسكان

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن أجهزة المدن الجديدة، بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، وفرت منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لبيع السلع بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة للجمهور، في شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى الأكشاك والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة.

وقال "مدبولي": "هناك مبادرات جادة من جمعيات ومنظمات العمل الخيري التطوعي، مثل مواطنون ضد الغلاء، ومصر الخير، وجمعية الأورمان، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بجانب تنظيم معارض وخيم رمضانية تغطي معظم أحياء المدن الجديدة".

من ناحيته قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن: "هناك تعاون كبير بين أجهزة المدن الجديدة، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين، والمحافظات، ومديريات التموين والشباب والرياضة والثقافة والأوقاف والتضامن الاجتماعى والصحة والزراعة والغرف التجارية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وتشديد الرقابة على الأسواق، وتنظيم الأنشطة والدورات الرمضانية، والاحتفالات والأمسيات الدينية والفنية والثقافية، بجانب استضافة عدد من قصور الثقافة لفرق الموسيقى العربية والتواشيح الدينية، بالإضافة إلى عقد مسابقات لحفظ القرآن الكريم، وعلوم الحديث النبوي الشريف، والمعلومات العامة".

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يتم استصدار تصاريح لموائد الرحمن، ومواقع طهى الطعام المجمع، والسرادقات الرمضانية، مؤكداً على أعمال المراقبة والتأمين، لهذه الأنشطة الخيرية، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم مسيرات بالسيارات لتوزيع منتجات بعض المصانع كهدايا للمواطنين بإدارة جمعيات المستثمرين، بجانب تنظيم حفلات الإفطار الجماعي المشتركة بين جميع الجهات المشاركة في إدارة المدينة، بحضور قياداتها وعامليها، لتوفير أجواء من الود والتعاون، موضحًا أن المعلومات عن الخدمات والأنشطة الرمضانية المهداة للمواطنين، متاحة بالمقرات الإدارية لأجهزة المدن الجديدة، ومواقعها الإلكترونية.

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