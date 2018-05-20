توزيع 250 كليوجرام لحوم للأسر الأكثر احتياجا بمدينة طور سيناء

أكد ناصر تمام، مدير جمعية الإيخاء لتنمية المجتمع المحلى بمدينة طور سيناء، أنه سيجرى توزع 250 كيلوجرام من اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا ببعض أحياء مدينة طور سيناء، منها مساكن المنطقة الصناعية، وقرية الجبيل، ومساكن توشكى، ولكل أسرة كيس يزن 2 كيلو جرام.

وأضاف تمام، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هذه الكمية من اللحوم مهداه من جمعية الأورمان برئاسة العميد راتب عبد الوهاب مبروك، مدير جمعية الأورمان بمحافظة جنوب سيناء، لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن جمعية الإيخاء تنتظر دعما أخر من جمعية الأورمان خلال شهر رمضان.