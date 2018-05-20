بالصور| محافظ الغربية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة طنطا

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، معرض "أهلاً رمضان"، بميدان الجمهورية بمدينة طنطا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهورية، بزيادة عدد المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة مع الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وتأتى هذه المعارض تيسيرًا على المواطنين لمحاربة الغلاء، وتحت الإشراف الكامل لمباحث التموين ومديرية التموين بالغربية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية أقسام المعرض الذي يضم كافة أنواع السلع الغذائية والتموينية واللحوم.

كما التقى محافظ الغربية مع المواطنين بالمعرض للتأكد من جودة الأسعار ومناسبة أسعارها .

كما تفقد محافظ الغربية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع احمد ماهر للتأكد من تواجد اللحوم الطازجة بصف مستمرة وبأسعار مناسبة .حيث وجه المحافظ بوضع لافتات توضح أنواع اللحوم وأسعارها بصفة دورية .

كما تفقد المحافظ معرض السلع الغذائية بجوار مجلس مدينة طنطا الذي يضم كافة أنواع السلع الغذائية واللحوم .وخلال التفقد وجه محافظ الغربية بوضع مراوح داخل المعرض تيسيرا على المواطنين وذلك لارتفاع درجات الحرارة

رافق المحافظ اللواء طلعت منصور السكرتير العام لمحافظة الغربية، واللواء ناصر طه، مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس سامح هنداوي، وكيل وزارة التموين بالغربية، واللواء هارون مدير المشروعات الإنتاجية بالمحافظة، والمهندس فتحي الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، والأستاذ محمد متولي رئيس حي أول طنطا، والعميد محمد عتمان رئيس مباحث التموين بالغربية.