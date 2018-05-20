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الوطن

الخارجية الأمريكية: ندعم الشعب الإيراني في تظاهراته ضد حكومته

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
الخارجية الأمريكية: ندعم الشعب الإيراني في تظاهراته ضد حكومته

بومبيو

أصدرت الخارجية الأمريكية، اليوم، أول تعليق على الأنباء الواردة حول وجود تظاهرات في مدن إيرانية، منذ مساء أمس، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى اندلاع تظاهرات عديدة، انطلقت من مدينة "كازرون" في إقليم فارس، جنوب البلاد، ثم اتسعت رقعتها، حتى أن قوات الأمن اضطرت إلى طلب تعزيزات عسكرية، بسبب فشلها في السيطرة على المحتجين، وفقا لما نقلته تقارير صحفية عديدة.

لكن الخارجية الأمريكية نقلت عن وزير خارجيتها، مايك بومبيو، تصريحات، نشرت على الحساب الرسمي للخارجية عبر تويتر، تؤكد تلك التظاهرات. 

وقال بومبيو: "نحن ندعم الشعب الإيراني في تظاهراته ضد حكومة قمعية".

وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية رصدت وقوع 3 حالات وفاة، وانقطاع للإنترنت في كل المناطق، التي اندلعت فيها التظاهرات.

ووصف بومبيو، ذلك بأنه يظهر "الطبيعة الحقيقية للنظام في إيران".

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