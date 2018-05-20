إعلانات رمضان| "لبان ميدو".. الإعلان الرمضاني الذي أعاد ذكريات "الشلن"

اللبان وألوانه كانت من الأشياء المميزة لطفولة جيلي الثمانينات والتسعينات، يسترجعون معهم ذكريات الـ5 قروش والـ10 قروش، قبل انقراضهم، أو انتشار الأحاديث حول فائدة "اللبان" أو ضرره. لبان "ميدو" أو "ملك اللبان"، كما أُطلق على الإعلان الرمضاني، الذي اعتمدت تأثيراته الصوتية على موسيقى أشبه بأصوات "سينما الأطفال"، والشخصيات الكارتونية ولعب الأطفال، حتى تجذب صغار السن لشرائها.

وأرجعت الدكتورة سلوى سليمان، أستاذ الدعاية والإعلان بكلية الآداب جامعة عين شمس، في تصريح لـ"الوطن"، انتشار تأثير الإعلانات على المشاهدين في ذلك الوقت لأنه لم يكن هناك سوى قناتي الأولى والثانية، يتجمع أفراد الأسرة لمتابعتهم، ما أعطى مساحة للتركيز والتأثير.