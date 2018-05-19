تسجيل الدخول

الوطن

إعلانات رمضان| إعلانات "رمضان" بين الحاضر والماضي.. "الخطيب" مثالا

منذ 4 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
إعلانات رمضان| إعلانات "رمضان" بين الحاضر والماضي.. "الخطيب" مثالا

محمود الخطيب

شهر رمضان يُعد الموسم الأكثر أهمية وتنافسية بالنسبة لصانعي الإعلانات، بسبب خريطة التليفزيون المصري قديمًا والقنوات الفضائية حاليًا المخصصة للشهر الكريم، والتي شكّلت حالة من الحنين إلى الماضي، وبخاصة لجيلي الثمانينات والتسعينات.

"الإعلانات زمان كانت بتستخدم المشاهير للترويج لمنتجاتها، فكانت من أهم أسباب نجاحها"، قالتها الدكتورة سلوى سليمان، أستاذ الدعاية والإعلان بكلية الآداب جامعة عين شمس، وأضافت في تصريح لـ"الوطن"، أن المشاهير حينها كانوا مبدعين و"رايقين".

كابتن محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي، كان من الوجوه الرمضانية، فطلّ في إعلان "لايز" في التسعينات، وطلّ في رمضان الماضي من خلال إعلانه مع المنتخب الأوليمبي لصالح إحدى الشركات، فكان في الأول مفعم بحيوية الشباب والجري وراء ما يريده، والآخر تملكته فيه خبرة السنين، ناصحًا الشباب بـ"متخليش حاجة توقفك".

أخبار متعلقة

إعلانات رمضان| داليا البحيري .. ملامحها الخاصة وراء ترسيخ الإعلان الرمضاني "لانشون حلواني" بذاكرة الجيل

إعلانات رمضان| داليا البحيري .. ملامحها الخاصة وراء ترسيخ الإعلان الرمضاني "لانشون حلواني" بذاكرة الجيل
بالفيديو| "الكينج" وشركات الاتصالات.. حضور متكرر في إعلانات رمضان

بالفيديو| "الكينج" وشركات الاتصالات.. حضور متكرر في إعلانات رمضان
إعلانات رمضان| بالفيديو| "الهضبة" أشهر من سوق منتجات "بيبسي" في رمضان

إعلانات رمضان| بالفيديو| "الهضبة" أشهر من سوق منتجات "بيبسي" في رمضان
إعلانات رمضان| بالفيديو| "كيتو".. إعـلان استهدف جيل "التسعينات" بالرسوم الكارتونية

إعلانات رمضان| بالفيديو| "كيتو".. إعـلان استهدف جيل "التسعينات" بالرسوم الكارتونية
إعلانات رمضان| بالفيديو| طارق نور وياسمين عبدالعزيز.. شفرة نجاح "طعمية فرج الله"

إعلانات رمضان| بالفيديو| طارق نور وياسمين عبدالعزيز.. شفرة نجاح "طعمية فرج الله"
إعلانات رمضان | بالفيديو| جـاهين واللحن الفلكلوري والإخراج الكارتوني.. ثلاثية نجاح إعلان "ريري"

إعلانات رمضان | بالفيديو| جـاهين واللحن الفلكلوري والإخراج الكارتوني.. ثلاثية نجاح إعلان "ريري"
إعلانات رمضان |بالفيديو| "زازا زبـادي".. إعلان بنكهة موسيقى "الثمانينات"

إعلانات رمضان |بالفيديو| "زازا زبـادي".. إعلان بنكهة موسيقى "الثمانينات"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إعلانات رمضان| إعلانات "رمضان" بين الحاضر والماضي.. "الخطيب" مثالا

إعلانات رمضان| إعلانات "رمضان" بين الحاضر والماضي.. "الخطيب" مثالا

إبداعات دينية| "الإمام الغزالي".. من فقة الشافعي إلى "دولة الباطنية"

إبداعات دينية| "الإمام الغزالي".. من فقة الشافعي إلى "دولة الباطنية"

أحمد موسى: برنامج رامز جلال هذا العام ضعيف.. وشخصية كوبر "مكشوفة"

أحمد موسى: برنامج رامز جلال هذا العام ضعيف.. وشخصية كوبر "مكشوفة"

التضامن: إحالة المتورطتين في الاعتداء على طفل في دار أيتام بالإسكندرية

التضامن: إحالة المتورطتين في الاعتداء على طفل في دار أيتام بالإسكندرية

لبنان: إغلاق ملهى ليلي يبث آيات قرآنية مع الموسيقى

لبنان: إغلاق ملهى ليلي يبث آيات قرآنية مع الموسيقى

اختيارات الوطن

"فكوا عقدة النحس".. الأمير هاري وميجان ماركل يتحديان العقبات ويتزوجان

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

مشاهدون يقاطعون دراما رمضان بسبب الإعلانات: الحل في "اليوتيوب"

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

"النوستالجيا" على شاشة رمضان.. سعد زغلول وأم كلثوم يبددون ظلام الإحباط

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

الأكثر قراءة

عاجل