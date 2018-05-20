صناعة فانوس رمضان ورسم وتلوين بقصر ثقافة الغربية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بقصر ثقافة الطفل بطنطا، اليوم، مسابقة فنية بعنوان "فانوس رمضان" وصاحب المسابقة ورشة عمل فنية للأطفال للتعبير عن أهم المظاهر التراثية والاحتفالية المصاحبة للشهر الكريم.

كما نظم قصر ثقافة المحلة الكبرى معرض منتجات نادي المرأة بمناسبة "شهر رمضان"، وضم المعرض عدد من المشغولات اليدوية والأعمال الفنية من مخلفات البيئة كعربة الفول وفانوس رمضان وشرائط الزينة وعربة الكنافة.

وعلى التوازي عقدت مكتبة كفر حجازي الثقافية، ندوة ثقافية بعنوان "كيفية استقبال رمضان وأهم ثقافات الأسرة في هذا الشهر" ألقتها حنان السيد، وأكدت فيها أن المسلم يحتاج إلى تهيئة نفسية وبدنية حتى يدخل شهر رمضان وهو في أعلى درجات الجاهزية للصيام والقيام، ويكون مقبلا عليه ومخطط لكيفية قضاء أيامه ولياليه حتى يفوز بالأجر العظيم في الشهر الكريم.

وبشأن مكتبة سمنود الثقافية، فنظمت ورشة عمل فنية عن شهر رمضان تضمنت رسم، تلوين، عمل مجسمات لبعض الأشخاص الكرتونية الرمضانية، وعلى التوالي ألقت أحسان الخياط، ندوة عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، وبداية استخدام فانوس رمضان، مؤكدة أن الخليفة الفاطمي كان دائمًا ما يخرج إلى الشارع في ليلة رؤية هلال رمضان لاستطلاع الهلال وكان الأطفال يخرجون معه يحمل كل منهم فانوس ليضيئوا له الطريق، وكانوا يتغنون ببعض الأغاني التي تعبر عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان، ورواية أخرى وهي أن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يجعل كل شوارع القاهرة مضيئة طوال ليالي رمضان فأمر شيوخ المساجد بتعليق فوانيس على كل مسجد وتتم إضاءتها بالشموع.