بالتفاصيل| فعاليات ليالي رمضان بثقافة الغربية

أعدت الإدارة العامة لثقافة الغربية برنامج ثقافي وفني للاحتفال على مدار 10 أيام بليالي رمضان بالسرادق المقام أمام المركز بمدينة طنطا بداية من خامس أيام شهر رمضان الموافق 21 وحتى نهاية مايو الجاري، تتضمن لقاءات ثقافية حول قيم التسامح في المجتمع، الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ المصري، وثقافة الحوار، والاحتفال بذكرى العاشر من رمضان والاستعانة بأبطال صنعوا التاريخ في هذة المناسبة، وعروض فرق طنطا وكفر الزيات وغزل المحلة للموسيقى العربية والإنشاد الديني، وفرق الفنون الشعبية، وأمسيات شعرية مع شعراء وأدباء الغربية، بالإضافة إلى فنون مسرح العرائس والأراجوز، وعروض المسرح والسينما.

ونظمت ثقافة الغربية مسابقات ثقافية في مجال كتابة القصة والشعر حول بطولات شهداء محافظة الغربية في مواجهة الإرهاب، مسابقات فنية في الإنشاد الديني والابتهالات، بالإضافة إلى القوافل الثقافية بقرية سجين مركز قطور، قرية فيشا سليم مركز طنطا تستهدف المواطنين البسطاء في القرى والنجوع والمدن الصغيرة التي لا يوجد بها أي منفذ ثقافي سوى بيت أو قصر الثقافة.

وعلى التوازي الاحتفال بجميع مواقعها الثقافية من خلال احتفالات عروض فنية وثقافية وموسيقى عربية وإنشاد ديني وآلات وفنون شعبية ومعارض وورش للفنون التشكيلية وورش للمواهب وذوي الاحتياجات الخاصة على مدى أيام الفعاليات، وتخصيص حوالي 50 ألف جنيه لتنفيذ الأنشطة الرمضانية بالفرع.