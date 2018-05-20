مكرم محمد أحمد: مسلسل "أبوعمر المصري" لا يمس الشعب السوداني بأي سوء

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مسلسل أبوعمر المصري لا يمس الشعب السوداني بأي شيء، وأحداثه تمت مراجعتها وحذف المشاهد التي تظهر في سيارة عليها أرقام من الخرطوم، متابعا: "مش شايف أي مبررات لغضب الإدارة السودانية من المسلسل على الإطلاق، الإرهاب في كل مكان".

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الإرهاب في كل مكان ويجب التوحد للقضاء عليه، وطالما يوجد الإرهاب لن يكون هناك تقدم في الدول.