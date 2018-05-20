مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين سائقين وأصحاب أكشاك بكفر الدوار في البحيرة

شهدت منذ قليل منطقة "الكوبري الواطي" بشارع بورسعيد بمدينة كفر الدوار في البحيرة، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم، بين عدد من السائقين وأصحاب الأكشاك ومغاسل السيارات.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، بحدوث مشاجرة بمنطقة وسط البلد، وانتقل ضباط مباحث قسم كفر الدوار برئاسة الرائد حسام أبووافية، إلى مكان المشاجرة وتم السيطرة على الوضع، وجار ضبط المتهمين وتعيين الخدمات الأمنية لعدم تجدد الاشتباكات.

وأسفرت المشاجرة عن تكسير سيارات المتواجدة بالمنطقة وإصابة طرفي المشاجرة وجار تحرير المحضر اللازم.