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الوطن

مصرع شخص وإصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين بالغربية بسبب معاكسة فتاة

منذ 45 دقيقة
كتب: أحمد فتحي
مصرع شخص وإصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين بالغربية بسبب معاكسة فتاة

صورة أرشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، في الساعات الأولى من فجر اليوم، إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية وطلقات الخرطوش، بين عائلتين بقرية شرشابة بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بسبب خلافات على معاكسة فتاة. وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى زفتى العام لإسعافهم.

انتقل اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بالغربية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، والأمن المركزي إلى موقع الحادث، وتم فرض السيطرة الأمنية وإحكام الاشتباكات بين العائلتين، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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