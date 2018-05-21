"العم" يطعن نجل شقيقه بسبب الخلافات المالية في البحيرة

أصيب صاحب محل، بجروح طعنية، إثر تعدي عمه العاطل عليه، اليوم الاثنين، في مشاجرة بينهما لخلافات مالية، بقرية الناصر التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقي مأمور مركز شرطة أبوالمطامير، بلاغا من (الصافي. م .ع 34 عاما)، عامل، مقيم بقرية الناصر بدائرة المركز، بتعدي (محمد. ب. ع)، والمقيم بذات الناحية، على نجل شقيقه (محمد. ص. م)، 19 سنة، صاحب محل بقالة، ومقيم بنفس الناحية، بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بجروح طعنية بالصدر، وتم نقله بمعرفته لمستشفى تخصصي بالإسكندرية.

وقال مقدم البلاغ فى أقواله أمام الرائد ماجد الحبشي، رئيس مباحث مركز أبوالمطامير، إن المشاجرة حدثت بينهما بسبب خلافات مالية.

وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباسرة التحقيقات.