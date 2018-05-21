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الوطن

محافظ الشرقية يتابع تفعيل مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب متحدي الإعاقة

اليوم PM 03:16
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية يتابع تفعيل مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب متحدي الإعاقة

محافظ الشرقية

تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إجراءات تفعيل مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي انطلقت فاعلياتها الأسبوع الماضي بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس جامعة الزقازيق، وعدد من أعضاء مجلس النواب والعاملين بقطاع القوى العاملة،  بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الزقازيق.

وأوضح المحافظ، أن مبادرة "مصر بكم أجمل" تأتي في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل باعتبار أن عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة وتنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة إيماناً بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيراً إلى أن اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يُعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.

ومن ناحيته، أوضح خالد المصري مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، أنه تفعيلاً لمبادرة "مصر بكم أجمل"، قامت مديرية القوى العاملة بالشرقية بتنظيم دورات تدريبية لمتحدي الإعاقة وتعريفهم بقوانين العمل لدمجهم في بيئة العمل المناسبة لهم، مشيراً إلى أنه تم إستلام بعض المتدربين لوظائفهم بإحدى الشركات الخاصة، وكذلك توفير 15 فرصة عمل للمتدربين بالمصانع وجاري إنهاء إجراءات إقامة مشروعات صغيرة لعدد 15 متدرب إيماناً بأهمية دور ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باعتبار أن عام 2018 عام ذوي القدرات الخاصة.

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