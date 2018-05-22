نشر النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورًا عبر "ستوري" حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال متابعته للمسلسل الكوميدي "ربع رومي"، والذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد سلام وبيومي فؤاد وهالة فاخر وميرنا جميل.

مسلسل "ربع رومي" هو أحد المسلسلات الكوميدية التي تشارك في السباق الدرامي الرمضاني، وهو من تأليف مصطفى عمر وتامر إبراهيم وإخراج معتز التوني، وتغير اسمه من "بطولة مطلقة" للاسم الحالي.

تدور أحداث المسلسل حول "يوسف الشريف"، الذي يعمل موظفًا بهيئة الآثار، ومع تصاعد الأحداث، يكتشف وجود كنز داخل مقبرة فرعونية، وأثناء محاولته لسرقة الكنز تصيبه لعنة الفراعنة، ويتحول إلى فأر.

وتبدأ رحلة الأسرة لمحاولة طرد اللعنة من جسد الوالد، حتى يعود إلى طبيعته، مما يولد عددًا من المواقف الكوميدية الطريفة، حيث يتحول الفأر إلى أسد تارة خلال محاولة استخراج اللعنة، وإلى خروف تارةً أخرى.

ونشرت الفنانة ميرنا جميل التي تشارك في بطولة المسلسل، صورة مشاهدة صلاح لمسلسلها، مصحوبة بتعليق "موصلاح بيتفرج على ربع رومى"، وتفاعل متابعو الممثلة الشابة على حسابها على موقع "إنستجرام"، مع مشاهدة لاعب ليفربول للمسلسل، حيث كتب أحدهم "وصلنا العالمية خلاص".

وطلب أحد المتابعين لميرنا الدعاء لصلاح الذي يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة، حيث علق قائلًا: "كفاية إن صلاح بيتابعكم، ادعوله بقى"، بينما هنأ آخر أبطال العمل بمتابعة صلاح لهم، حيث كتب "مبروك، أعظم رياضي ساب الدنيا وبيتفرج عليكي".

المسلسل الكوميدي، الذي يحرص النجم محمد صلاح على متابعته، يُعد التعاون الثاني بين كلٍ من مصطفى خاطر ومحمد سلام، بعد مسلسل "نيللي وشيريهان" الذي جمعهما منذ عامين مع دنيا إيمي سمير غانم، ومن ناحيةٍ أخرى يعتبر عودة الفنانة هالة فاخر للكوميديا من جديد منذ "السيت كوم" الذي حمل اسم "بيت العيلة".