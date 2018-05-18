ناقد يدافع عن "ربع رومي": "في ناس واخدين كرسي جنب ربنا وبيصدروا أحكام"

دافع الناقد السينمائي مصطفى الكيلاني، عن مسلسل "ربع رومي"، ضد الانتقادات التي وجهت إليه بدعوى إسائته للمحامين.

دافع الناقد السينمائي مصطفى الكيلاني، عن مسلسل "ربع رومي"، ضد الانتقادات التي وجهت إليه بدعوى إساءته للمحامين بسبب مشهد للفنان محمد سلام، الذي جسد فيه دور محامٍ ساذج.

وقال الكيلاني خلال حواره مع وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "للأسف كل واحد واخد كرسي جنب ربنا بيقول أنا اللي هحكم على الناس وهتعامل".

وأضاف: "بينصب نفسه ربنا ومشرع وقاضي وحكم وجلاد في نفس الوقت".

وتابع أن العمل الفني له مقاييس مخالفة لمقاييس الحياة العادية، ويجب الحكم عليها وفقًا لتلك المقاييس، موضحًا: "الناس عارفة إن العمل ده تمثيل فمينفعش نسقطه على الحقيقة".