تسجيل الدخول

الوطن

إخماد حريق بمحصول قمح في البحيرة.. ومالكه يتهم عاملا بالأوقاف

منذ 9 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إخماد حريق بمحصول قمح في البحيرة.. ومالكه يتهم عاملا بالأوقاف

اللواء علاء الدين عبدالفتاح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم، من السيطرة على حريق بمحصول القمح بقرية الجنابهة الشرقية التابعة لمركز الدلنجات.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز الدلنجات، بنشوب حريق بأرض زراعية بقرية الجنابهة الشرقية بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بأرض زراعية بمساحة 4 قراريط مزروعة بمحصول القمح ملك (زيادة. ع. م 45 عاما)، فلاح ومقيم بنفس الناحية، وتم السيطرة عليه وإخماده، دون إصابات.

وبسؤال مالك الأرض اتهم (شوقي. ر. ج 54 عاما، عامل بالأوقاف ومقيم بنفس الناحية، بإضرام النيران بأرضه لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة بأرضهم الزراعية.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وعلل اتهام المُبلغ له بوجود خلافات بينهما منذ فترة.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أخبار متعلقة

أمن البحيرة يضبط هاربا أثناء العرض على النيابة

أمن البحيرة يضبط هاربا أثناء العرض على النيابة
"أمن البحيرة" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية جواد حسني

"أمن البحيرة" ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية جواد حسني
مصرع شخص وإصابة 19 إثر تصادم ميكروباص بسيارة أمن مركزي في البحيرة

مصرع شخص وإصابة 19 إثر تصادم ميكروباص بسيارة أمن مركزي في البحيرة
مدير أمن البحيرة يتفقد إدارتي قوات الأمن والحماية المدنية

مدير أمن البحيرة يتفقد إدارتي قوات الأمن والحماية المدنية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"تشريع العدل" ينتهي من قانون تجريم الزواج المبكر ويحيله للحكومة

"تشريع العدل" ينتهي من قانون تجريم الزواج المبكر ويحيله للحكومة

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 22/ 5/ 2018

سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 22/ 5/ 2018

"الري": استخداماتنا الفعلية من المياه 114 مليار متر مكعب

"الري": استخداماتنا الفعلية من المياه 114 مليار متر مكعب

"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم لـ"الإجهاد"

"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم لـ"الإجهاد"

النيابة تحقق مع متهمين اثنين بقتل والد الطفل ضحية الاغتصاب

النيابة تحقق مع متهمين اثنين بقتل والد الطفل ضحية الاغتصاب

اختيارات الوطن

لحظات المغرب بساحة «الحسين» فى رمضان: يا ولى النعم.. مدد

لحظات المغرب بساحة «الحسين» فى رمضان: يا ولى النعم.. مدد

حلمى بكر: كسبت رهانى وقبضت 50 جنيهاً عندما أعدت ليلى مراد للغناء.. و«ضربت مدير المدرسة عشان رفض استقالتى»

حلمى بكر: كسبت رهانى وقبضت 50 جنيهاً عندما أعدت ليلى مراد للغناء.. و«ضربت مدير المدرسة عشان رفض استقالتى»

عمال المطاعم فى رمضان.. الإفطار متأخراً على كوب ماء

عمال المطاعم فى رمضان.. الإفطار متأخراً على كوب ماء

الأكثر قراءة

عاجل