إخماد حريق بمحصول قمح في البحيرة.. ومالكه يتهم عاملا بالأوقاف

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم، من السيطرة على حريق بمحصول القمح بقرية الجنابهة الشرقية التابعة لمركز الدلنجات.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد إسلام قطب، رئيس مباحث مركز الدلنجات، بنشوب حريق بأرض زراعية بقرية الجنابهة الشرقية بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بأرض زراعية بمساحة 4 قراريط مزروعة بمحصول القمح ملك (زيادة. ع. م 45 عاما)، فلاح ومقيم بنفس الناحية، وتم السيطرة عليه وإخماده، دون إصابات.

وبسؤال مالك الأرض اتهم (شوقي. ر. ج 54 عاما، عامل بالأوقاف ومقيم بنفس الناحية، بإضرام النيران بأرضه لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة بأرضهم الزراعية.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وعلل اتهام المُبلغ له بوجود خلافات بينهما منذ فترة.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.