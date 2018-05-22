"العدل" تنتهي من إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات

انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، من إعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي يتيح الحصول على المعلومات لكل مواطن طالب المعلومات، كونه حقا أصيلا يكفله القانون.

ويتضمن القانون الوسائل والآليات الكفيلة لتحقيق الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات التي تضمنها مشروع القانون.

كما تطرق القانون إلى تعريف المعلومات الخاصة بالأمن القومي، والتي تعتبر من أمور الأمن القومي وكافة المعلومات والبيانات العسكرية والأمنية التي ترى جهة الاختصاص إضفاء صفة السرية عليها، وكذا التحريات التي تقوم الأجهزة الاستخباراتية والرقابية والأمنية بها.