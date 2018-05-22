الأعلى للإعلام يحقق مع وسائل نشرت أخبارا مغلوطة عن ارتفاع سعر البنزين

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يجري تحقيقا مع عدد من وسائل الإعلام التي بثت خبرا مجهلا منسوبا لمصادر رسمية يفيد برفع أسعار المواد البترولية، مساء الإثنين، ما أحدث أزمة خاصة بعد أن ثبت أن الخبر غير صحيح.

ويعد هذا الإجراء أول تطبيق لقرار المجلس الذي صدر السبت الماضي بحظر نشر الأخبار المجهلة.

وقال مكرم في تصريح خاص لـ"الوطن"، كل خبر منسوب لمصادر مجهلة لا يثبت الصحفي صحته سيكون تحت المسائلة، فالعالم كله يشكو من نشر أخبار تضر بأمن البلاد تحت اسم مصدر رسمي، موضحا أن المجلس سيدافع في الوقت نفسه عن الصحفي الذي ينشر خبر منسوب لمصادر رسمية ويثبت صحته في إطار حماية مصدر الصحفي لكن من ينشر أخبارا بهدف أن "يوقع السوق" ستتم محاسبته حسب وصفه.