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الوطن

ضبط 102 كيلوجرام لحوم غير صالحة في حملة لـ"بيطري المنيا"

منذ 13 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
ضبط 102 كيلوجرام لحوم غير صالحة في حملة لـ"بيطري المنيا"

صوره ارشيفية

حررت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 33 قضية مخالفة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم التابعة للمديرية على أسواق عرض السلع والمواد الغذائية، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات المعنية في إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر.

وقال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملة أسفرت عن ضبط 102.25 كيلو من اللحوم، منها 94.750 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7.50 كيلو من اللحوم، تم ذبحها خارج المجازر، وتم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير المحاضر حيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

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