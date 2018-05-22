إبداعات دينية| "بلال مؤذن الرسول".. من أول الأفلام الدينية في السينما

واحد من أهم الأفلام التي أنتجت في عام 1953، والتي جسدت قصة العبد بلال الذي كان يعمل لدى تاجر كافر، ولكنه ما لبث وقابل الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث بشره بعبادة الله وحدة ومساعدًا إياه ليكون أحد المسلمين الذين دخلوا معه في الدين الجديد الذي ظهر في تلك الفترة على الجزيرة العربية، ملاقيًا انتقادات عدة من قبل الكافرين الذين رأوه خروجًا عن ملة آبائهم وأجدادهم.

فيلم "بلال مؤذن الرسول".. أول أفلام السيرة النبوية الشريفة التي أنتجت كنوعٍ من الأفلام السينمائية الدينية في شكل تجربة للسيرة الذاتية، حيث عرض مشاهد شبه حية لقصة حياة بلال بن رباح مؤذن الرسول، منذ أن كان طفلًا صغيرًا وحتى كبُر كعبدٍ للسيدة أمية بن خلف، مارًا بفترة ما بعد إشهار بلال لإسلامه والتعذيب الذي تعرض له، واشتهر بلال عليه بالشخص أسود اللون ذا الحجر الضخم على صدره ناظرًا إلى السماء وموحدًا بالله عبر لسانه وسبابته.

صور المؤلف فؤاد الطوخي والمخرج أحمد الطوخي فترة إسلام بلال وتعذيبه كما الحقيقة، ثم فترة تحوله إلى مؤذن الرسول، زواجه من فتاة يمنية بالفيلم، بعدما هاجر من مكة إلى المدينة وحده عابرًا الصحراء الجرداء بجمله الذي ظهر معه في الفيلم، وما بين مهاجر ومقاتل ومجاهد انتهى به الحال للوفاة في عهد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب.

أنُتج الفيلم في عام 1953 للمؤلف فؤاد الطوخي والمخرج أحمد الطوخي، حيث لعب دور البطولة فيه الفنان يحيى شاهين، والفنانة ماجدة، والفنان حسن البارودي، والفنان عدلي كاسب، والفنانة عزيزة حلمي.