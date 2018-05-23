محافظ بني سويف يسلم 25 شهادة "أمان" على المطلقات والمعيلات

سلًم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مساء أمس، 25 شهادة "أمان"، مقدمة من جمعية "الأورمان"، بالتعاون مع بنك مصر، على بعض المستحقين من الأرامل والمطلقات والمعيلات وذوي الإعاقة، وذلك تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية التأمينية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة من النساء تقديرا لما يبذلنه من جهد وتاكيداً لدورهن الفعال في المجتمع.

جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع جمعية الأورمان بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممدوح حلمي، وضياء أنور مديري مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم.

وهنأ حبيب المستفيدات من شهادات "أمان"، مقدما الشكر لجمعية "الأورمان" لما تقوم به من دور حيوي وهام في خدمة المجتمع، من خلال تقديم المساعدات المادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية الهادفة للفئات الأكثر احتياجا من مواطني المحافظة، معربا عن تقديره لمساهمات بنك مصر في إصدار شهادات "أمان" للمستحقين والمستفيدين من المبادرة.

وقال ممدوح حلمي، مدير المشروعات بجمعية "الأورمان" ببني سويف، إن الشهادة التي تم تسليمها بقيمة 500 جنيها، تعد مرحلة أولى في إطار مبادرة الجمعية، بالتعاون مع المحافظة، لعمل شهادات "أمان" لأكبر عدد ممكن من الأرامل والمطلقات على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن المراحل التالية سوف تشهد زيادة في فئة وقيمة الشهادة لتصل إلى 2500 جنيها.