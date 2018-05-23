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الوطن

"صحة بني سويف" تغلق 23 منشأة طبية خاصة في مركز ناصر

اليوم AM 12:15
كتب: عمرو رجب
"صحة بني سويف" تغلق 23 منشأة طبية خاصة في مركز ناصر

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن إغلاق 23 منشأة طبية خاصة بدائرة مركز ناصر، شمال المحافظة، ما بين عيادات طبية ومعامل تحاليل.

وقال حميدة، في تصريحات صحفية له، اليوم، إن حملة من إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ناصر، مساء الثلاثاء، في إطار اهتمام مديرية الصحة بتقديم خدمة صحية جيدة بالقطاع الخاص.

وأضاف حميدة، أن الحملة أسفرت عن إغلاق 18 عيادة طبية خاصة بأطباء، و5 معامل تحاليل طبية، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.

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