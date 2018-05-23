"تموين بني سويف" يضبط 3 أطنان لحوم دواجن فاسدة في حملة

ضبطت حملة من مباحث التموين في بني سويف، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، مساء الثلاثاء، شركة مجازر للدواجن ببني سويف، بداخلها لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحفظت الحملة التي قادها العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ببني سويف، على المضبوطات والتي تقدر بـ2 طن و892 كيلو لحوم دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

حررت الحملة القضية رقم 10663 جنح مركز بني سويف لسنة 2018م، ضد (أحمد ح. ف.- 44 سنة) مقيم بندر بني سويف، المدير المسؤول عن شركة لمجازر الدواجن، لحيازته لحوم دواجن مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي، قدرها 2.892 طن لحوم دواجن.