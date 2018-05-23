"الأرصاد" تحذر المواطنين: لا تحسن في درجات الحرارة اليوم

قال محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت المواطنين في بيان لها منذ أسبوع بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنه لن يحدث تسحنًا كبيرًا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن البلاد تعرضت لموجة حارة موجودة الآن منذ أسبوع، مؤكدًا أن القاهرة سجلت أمس 44 درجة مئوية بما يعادل ارتفاع 10 درجات عن الطبيعي.

وحذر "شاهين" المواطنين بعدم الخروج من المنزل خلال فترة الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستكون 42 درجة اليوم، بما يعادل انخفاض درجة الحرارة بمعدل درجتين.