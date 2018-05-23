تسجيل الدخول

الوطن

"الأرصاد" تحذر المواطنين: لا تحسن في درجات الحرارة اليوم

اليوم AM 12:35
كتب: محمود البدوي
"الأرصاد" تحذر المواطنين: لا تحسن في درجات الحرارة اليوم

صورة أرشيفية

قال محمود شاهين، وكيل مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت المواطنين في بيان لها منذ أسبوع بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أنه لن يحدث تسحنًا كبيرًا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، أن البلاد تعرضت لموجة حارة موجودة الآن منذ أسبوع، مؤكدًا أن القاهرة سجلت أمس 44 درجة مئوية بما يعادل ارتفاع 10 درجات عن الطبيعي.

وحذر "شاهين" المواطنين بعدم الخروج من المنزل خلال فترة الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستكون 42 درجة اليوم، بما يعادل انخفاض درجة الحرارة بمعدل درجتين.

أخبار متعلقة

"الأرصاد" تحدد موعد انتهاء الموجة الحارة

"الأرصاد" تحدد موعد انتهاء الموجة الحارة
"الأرصاد": حالة البحرين غدا الأربعاء 2018/5/23 لحركة الملاحة معتدلة

"الأرصاد": حالة البحرين غدا الأربعاء 2018/5/23 لحركة الملاحة معتدلة
"الأرصاد" توضح درجات الحرارة على المحافظات غدا الأربعاء.. والقاهرة 41

"الأرصاد" توضح درجات الحرارة على المحافظات غدا الأربعاء.. والقاهرة 41
"الأرصاد" تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة اليوم وغدا

"الأرصاد" تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة اليوم وغدا

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"من أجل مصر" ببورسعيد تنظم احتفالية دينية لفرقة الموسيقى العربية

"من أجل مصر" ببورسعيد تنظم احتفالية دينية لفرقة الموسيقى العربية

"محميات البحر الأحمر" تنظم حملة للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي

"محميات البحر الأحمر" تنظم حملة للتوعية بأهمية التنوع البيولوجي

ضبط مدير مستودع بوتاجاز جمع أسطوانات لبيعها بالسوق السوداء في بني سويف

ضبط مدير مستودع بوتاجاز جمع أسطوانات لبيعها بالسوق السوداء في بني سويف

4 جرائم قتل بين الجيران خلال أسبوع.. واجتماعيون يفسرون الظاهرة

4 جرائم قتل بين الجيران خلال أسبوع.. واجتماعيون يفسرون الظاهرة

"المتحدة لحقوق الإنسان"عن "رايتس ووتش": لا تتوقف عن الأكاذيب

"المتحدة لحقوق الإنسان"عن "رايتس ووتش": لا تتوقف عن الأكاذيب

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل