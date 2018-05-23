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الوطن

البورصة توافق على تداول أسهم "سوهاج الوطنية" بعد 10 سنوات من شطبها

منذ 4 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
البورصة توافق على تداول أسهم "سوهاج الوطنية" بعد 10 سنوات من شطبها

البورصة - ارشيفية

قالت البورصة المصرية، إنه تمت الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية –المشطوب قيد أسهمها منذ 13 نوفمبر 2007 من جداول البورصة- وفقا لآلية الأوامر (خارج المقصورة).

وأوضحت البورصة في بيان، أن قرار الاستمرار يأتي بعد تعديل بيانات الإصدار في ضوء المبررات التي قدمتها الشركة وعلى مسؤوليتها وفي ضوء توصية لجنة القيد.

وبحسب البيان، يأتي القرار وفقا لعدد من الضوابط أهمها أن يتم قصر التعامل على أسهم الشركة من خلال آلية نقل الملكية (خارج المقصورة) اعتباراً من بداية جلسة اليوم الأربعاء ولحين موافاة البورصة بمستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشرا به بما يفيد تخفيض راس المال بقيمة الخسائر المرحلة من 21.7 مليون جنيه إلى 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسخه من دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة راس المال المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكدت البورصة، ضرورة أن يقتصر تداول حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال منفصلاً من خلال آلية نقل الملكية (خارج المقصورة) أثناء فترة الاكتتاب.

وأشار البيان، إلى أنه في حالة مضى عام من تاريخ تعديل بيانات الاصدار بالسجل التجاري للشركة دون ان تستوفى متطلبات إعادة قيد أسهمها بالبورصة سيتم نقل التعامل على أسهمها ليكون من خلال آلية نقل الملكية (خارج المقصورة).

ووفقاً للضوابط يجب أن يلتزم الممثل القانوني للشركة بإحاطة الجمعية العامة للشركة بما تضمنته موافقة البورصة المصرية وعلى الأخص أنه سيتم نقل التعامل على أسهم الشركة ليكون من خلال آلية نقل الملكية (خارج المقصورة) في حال مضى عام من تاريخ تعديل بيانات الاصدار بالسجل التجاري للشركة دون قيامها باستيفاء متطلبات إعادة القيد بالبورصة.

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