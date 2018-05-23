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الوطن

بدء انتخابات النقابات العمالية بالإسكندرية.. والهدوء يسود اللجان

منذ 15 دقيقة
كتب: مروة مرسي
بدء انتخابات النقابات العمالية بالإسكندرية.. والهدوء يسود اللجان

فتحي عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية

بدأت انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة الشركات للدورة النقابية 2018 /2020، اليوم، بالإسكندرية، في المرحلة الأولى، وسط هدوء يسود اللجان، ولم يتم تسجل أي مخالفات حتى الآن.

وقال فتحي عبد اللطيف، رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، إن الانتخابات تجرى اليوم، بعد توقف دام 12 عاما، طبقا للقانون الجديد رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وستجرى باللجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها.

وأضاف أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بكل مديرية يرأسها قاضي، وعضوية مدير مديرية القوى العاملة المختصة أو من ينوب عنه، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية، مؤكدا استكمال اللجان التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالنقل البري، والسكك الحديدية، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية، غدا.

وتابع أن المرحلة الثانية، التي تنعقد في 31 من الشهر الجاري، ستشمل اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.

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