"حجازي" يكرم الفائز في المسابقة الثقافية للعاملين بديوان وزارة التعليم

أقام الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام حفل لتكريم الدكتور أحمد محمد عبد المقصود مدير إدارة التدريب في مركز تطوير التعليم الفني؛ لفوزه في المسابقة الثقافية للعاملين بديوان عام الوزارة حول تطوير التعليم العام، وجاء البحث الفائز بالمركز الأول بعنوان "التعليم وسيلة الدول لمواكبة المتغيرات الحادثة في المجتمع لمواجهة التحديات في المستقبل".

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام قد أطلقت المسابقة الثقافية للعاملين ز عام الوزارة 2018/2017 عن مجموعة من الموضوعات البحثية، تم تقييمها من خلال اللجنة المشكلة من المركز القومي للبحوث التربوية برئاسة الدكتورة جيهان كمال مدير المركز.