ضبط خفير نظامي وربة منزل عقب تداول فيديو جنسي لهما بالبحيرة

ألقى ضباط مباحث الآداب في البحيرة، القبض على خفير نظامي وربة منزل، لاتهامهما بممارسة الرزيلة وانتشار مقطع فيديو بينهما بمركز الرحمانية.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، برصد فيديو لرجل وسيدة يمارسان فيه الرذيلة ووجود علاقة آثمة بينهما بمركز الرحمانية.

وتوصلت تحريات مباحث الآداب برئاسة المقدم حسام البدري، من تحديد هويتهما وهما "ج. م" خفير نظامي ومقيم بمركز الرحمانية و"ص. ال" 30 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، وأنهما تربطهما علاقه غير مشروعة وتستغل الزوجة ذهاب زوجها للعمل وتستدعى عشيقها صديق زوجها لممارسة الرذيلة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة مقطع الفيديو الجنسي وتحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة، قرر المستشار حسن أبو عيطة رئيس النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.