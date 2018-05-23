تسجيل الدخول

الوطن

"تعليم بني سويف": 17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

منذ 5 دقيقة
كتب: عمرو رجب
"تعليم بني سويف": 17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف

قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن المدرسة أعدت خطة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ في 3 من شهر يونيو المقبل، تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش باستخدام العصا الإلكترونية الخاصة بتفتيش الطلاب داخل اللجان، وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات هذا العام  بلغ 17371 طالبا وطالبة، موزعين على  46  لجنة بدائرة المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية عقدت بروتوكولات تنسيقية مع أجهزة المحافظة التنفيذية والجهات الأمنية، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه تم اختيار 17 مدرسة مؤهلة لاستخدامها كإستراحات وقربية من لجان السير، وجاري التنسيق لتوفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.

أخبار متعلقة

محافظ بني سويف: مشروعات طموحة في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية

محافظ بني سويف: مشروعات طموحة في مجالات الزراعة والطاقة الشمسية
"محرز" تتفقد بؤر مرض الجلد العقدي فى بني سويف

"محرز" تتفقد بؤر مرض الجلد العقدي فى بني سويف
لأول مرة.. الكنيسة تنظم لقاء مع أطباء بني سويف

لأول مرة.. الكنيسة تنظم لقاء مع أطباء بني سويف
مطرانية بني سويف تنظم لقاء للخدام العاملين بكنائس الإيبارشية

مطرانية بني سويف تنظم لقاء للخدام العاملين بكنائس الإيبارشية
"تموين بني سويف" يضبط 3 أطنان لحوم دواجن فاسدة في حملة

"تموين بني سويف" يضبط 3 أطنان لحوم دواجن فاسدة في حملة
ضبط مدير مستودع بوتاجاز جمع أسطوانات لبيعها بالسوق السوداء في بني سويف

ضبط مدير مستودع بوتاجاز جمع أسطوانات لبيعها بالسوق السوداء في بني سويف
"صحة بني سويف" تغلق 23 منشأة طبية خاصة في مركز ناصر

"صحة بني سويف" تغلق 23 منشأة طبية خاصة في مركز ناصر
محافظ بني سويف يسلم 25 شهادة "أمان" على المطلقات والمعيلات

محافظ بني سويف يسلم 25 شهادة "أمان" على المطلقات والمعيلات
"تموين بني سويف" يضبط سلعا غذائية مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت

"تموين بني سويف" يضبط سلعا غذائية مجهولة المصدر داخل سوبر ماركت
"تموين بني سويف" يضبط طن ألبان فاسدة في مركز ناصر

"تموين بني سويف" يضبط طن ألبان فاسدة في مركز ناصر

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الإماراتي: تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي خالص

وزير الخارجية الإماراتي: تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي خالص

بالصور| مدير الرعاية بالشرقية يتفقد مستشفى كفر صقر المركزي

محافظ كفر الشيخ: رضاء المواطن أمن قومي ونتقاضى أجرا لخدمته

محافظ كفر الشيخ: رضاء المواطن أمن قومي ونتقاضى أجرا لخدمته

"تعليم بني سويف": 17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

"تعليم بني سويف": 17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

غادة والي: 100 مليون جنيه تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية

غادة والي: 100 مليون جنيه تكلفة مشروع الحد من الزيادة السكانية

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل