"تعليم بني سويف": 17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن المدرسة أعدت خطة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ في 3 من شهر يونيو المقبل، تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش باستخدام العصا الإلكترونية الخاصة بتفتيش الطلاب داخل اللجان، وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلاب المتقدمين للإمتحانات هذا العام بلغ 17371 طالبا وطالبة، موزعين على 46 لجنة بدائرة المحافظة.

وأشار إلى أن المديرية عقدت بروتوكولات تنسيقية مع أجهزة المحافظة التنفيذية والجهات الأمنية، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه تم اختيار 17 مدرسة مؤهلة لاستخدامها كإستراحات وقربية من لجان السير، وجاري التنسيق لتوفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.